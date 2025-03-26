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Криминал

Приговор за госизмену: зареченец работал на английскую спецслужбу

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В УФСБ России по Пензенской области раскрыли подробности дела 40-летнего жителя Заречного, которого в октябре 2024-го осудили за госизмену.

Установлено, что в начале июля 2022 года мужчина передал через знакомого в посольство другой страны письмо, в котором предложил свои услуги по содействию в деятельности против России. С октября 2022-го по январь 2023-го он с той же целью переписывался по электронной почте с людьми, выступавшими от имени иностранного государства.

В региональном УФСБ пояснили: зареченец сотрудничал со спецслужбой Великобритании.

Кроме того, в январе 2023-го мужчина связался со Службой безопасности Украины и за вознаграждение передал персональные данные двух участников СВО.

Зареченца приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничению свободы на 1 год и 6 месяцев. Также он заплатит штраф в 700 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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Источник — фото областного суда
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