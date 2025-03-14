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Криминал

Разговор с лжеэнергетиком обошелся сельчанке в 350 тысяч

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47-летняя жительница Пензенского района поверила позвонившему ей незнакомцу. Он представился работником «Пензаэнерго» и сообщил, что женщина должна подать заявку на замену электросчетчиков, а для этого нужно сообщить пришедший в СМС код.

Ничего не заподозрившая сельчанка продиктовала цифры. Далее ситуация развивалась по стандартной схеме. «Сотрудница банка» по телефону рассказала: предыдущий разговор вел аферист, который хочет украсть деньги собеседницы, поэтому сбережения нужно срочно перечислить на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившей, она перевела на счета мошенников более 350 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее на подобную уловку попался 63-летний житель Городищенского района. Поверив, что в квартире нужно заменить счетчики, он лишился автомобиля.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности! Сразу же прекращайте общение с незнакомцами», - напомнили в полиции.

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