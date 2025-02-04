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Криминал

Замена счетчиков обернулась для сельчанина потерей автомобиля

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63-летний житель Городищенского района стал жертвой афериста, действовавшего под видом сотрудника ЖКХ.

Мужчине позвонил незнакомец, который представился работником коммунального хозяйства и сообщил, что в квартире нужно заменить счетчики ресурсов. Для этого лжекоммунальщик запросил коды из СМС-сообщения.

Пенсионер купился на уловку и сообщил конфиденциальные данные. После этого ситуация разворачивалась по стандартной схеме. Следующий звонок поступил от «представителя портала госуслуг»: якобы личный кабинет сельчанина взломан и злоумышленники пытаются оформить на его имя кредит.

«Следуя инструкциям, мужчина продал свой автомобиль за 715 тысяч рублей и перечислил средства на продиктованные реквизиты. Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция ищет преступника. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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Источник — фото pxhere.com
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