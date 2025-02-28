19-летний сельчанин не понял шутки и помял машину весельчака

28.02.2025 | 15:13

В Колышлейском районе 20-летний автовладелец решил подшутить над 19-летним знакомым. Увидев того на улице, он проехал слишком близко.

Парню это не понравилось, и он перешел в контрнаступление - вспрыгнул на капот машины, а оттуда проворно перебрался на крышу. От обуви на автомобиле появились вмятины.

Согласно заключению эксперта, ущерб от повреждений составил более 22 000 рублей.

Недовольный владелец транспортного средства обратился в полицию с заявлением, и юношу задержали.

Возбуждено уголовное дело - ловкому парню инкриминируется умышленное повреждение чужого имущества.

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.