19-летний сельчанин не понял шутки и помял машину весельчака

В Колышлейском районе 20-летний автовладелец решил подшутить над 19-летним знакомым. Увидев того на улице, он проехал слишком близко.
Парню это не понравилось, и он перешел в контрнаступление - вспрыгнул на капот машины, а оттуда проворно перебрался на крышу. От обуви на автомобиле появились вмятины.
Согласно заключению эксперта, ущерб от повреждений составил более 22 000 рублей.
Недовольный владелец транспортного средства обратился в полицию с заявлением, и юношу задержали.
Возбуждено уголовное дело - ловкому парню инкриминируется умышленное повреждение чужого имущества.
«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
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