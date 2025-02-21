Молодая жительница Бессоновки порезала соперницу осколком бутылки

21.02.2025 | 08:28

Выяснение отношений между двумя девушками закончилось уголовным делом. Его фигуранткой стала 22-летняя жительница Бессоновки. Заявление в полицию на нее написала 20-летняя пензячка.

Как выяснилось, обе сильно конфликтовали. Сначала взаимные оскорбления сыпались по телефону, а затем сельчанка назначила горожанке встречу возле ее дома, чтобы окончательно выяснить отношения.

По пути из Бессоновки в Пензу девушка купила слабоалкогольный напиток в бутылке. Во время разговора на повышенных тонах она разбила тару и ударила соперницу осколком.

Теперь молодой сельчанке инкриминируется умышленное причинение легкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Осколки разбитых бутылок в руках разгневанных граждан нередко превращаются в оружие. Так, в сентябре прошлого года в пензенском баре на Шуисте 24-летний пьяный посетитель порезал «розочкой» двух 29-летних близнецов. Сам же скандалист получил удар по голове.