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Криминал

Пензенец продемонстрировал, как изображал из себя проститутку

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Волгоградские полицейские поймали 24-летнего жителя Пензенской области, который притворялся проституткой и выманивал у мужчин деньги.

Аферист создал в сети сайты, где разместил объявления о предоставлении интим-услуг и фиктивные анкеты девушек (фото он брал первые попавшиеся из интернета).

Когда звонили клиенты, то пензенец сначала, меняя тембр, от лица девушки озвучивал цены, а после перевода денег уже своим мужским голосом от лица администратора сайта требовал оплатить дополнительную страховку.

«На одно из предложений откликнулся 18-летний волгоградец, который перевел злоумышленнику 97 000 рублей. Юноша впоследствии обратился с заявлением в полицию», - сообщили в УМВД России по г. Волгограду.

Оказалось, что злоумышленник находится в Пензенской области. В полиции поделились кадрами его задержания (мужчина продемонстрировал, как разговаривает женским голосом).

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник — видео УМВД РФ по г. Волгограду
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