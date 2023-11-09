Пензенец продемонстрировал, как изображал из себя проститутку

Волгоградские полицейские поймали 24-летнего жителя Пензенской области, который притворялся проституткой и выманивал у мужчин деньги.
Аферист создал в сети сайты, где разместил объявления о предоставлении интим-услуг и фиктивные анкеты девушек (фото он брал первые попавшиеся из интернета).
Когда звонили клиенты, то пензенец сначала, меняя тембр, от лица девушки озвучивал цены, а после перевода денег уже своим мужским голосом от лица администратора сайта требовал оплатить дополнительную страховку.
«На одно из предложений откликнулся 18-летний волгоградец, который перевел злоумышленнику 97 000 рублей. Юноша впоследствии обратился с заявлением в полицию», - сообщили в УМВД России по г. Волгограду.
Оказалось, что злоумышленник находится в Пензенской области. В полиции поделились кадрами его задержания (мужчина продемонстрировал, как разговаривает женским голосом).
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.
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