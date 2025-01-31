Мошенники выманили у 9-летней зареченки деньги ее отца

31.01.2025 | 08:21

9-летняя жительница Заречного стала очередной жертвой мошенников, использующих в своих преступлениях детей.

В мессенджере девочка наткнулась на объявление некой «Юлии», что та подарит валюту в интернет-игре первому, кто ей напишет. Школьница тут же откликнулась. В ответ «Юлия» пояснила, что она является несовершеннолетней, поэтому сообщение нужно прислать с аккаунта одного из родителей.

«Девочка не догадывалась, что общается с мошенницей и выполнила все ее указания. Действуя по инструкции, она через мобильное приложение перевела с банковской карты своего отца более 18 000 рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Обнаружив пропажу денег, отец юной зареченки обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают злоумышленника.

Ранее аналогичная история произошла в Пензенском районе. Неизвестный под ником «Юля» пообещал 9-летней девочке бонусы в игре и убедил сфотографировать банковские карты родителей. В итоге семья лишилась 353 тысяч рублей.