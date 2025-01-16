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Криминал

Украденный в Мордовии МАЗ нашли в Средней Елюзани

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Всего несколько дней потребовалось сотрудникам полиции, чтобы разыскать украденный в Мордовии большегруз. Он обнаружился в Пензенской области.

10 января в Саранске к полицейским обратился владелец МАЗа: исчез его грузовик, припаркованный возле организации в поселке Луховка. Ущерб составил 1 миллион рублей.

Украденный в Мордовии МАЗ нашли в Средней Елюзани

Розыск, начатый полицейскими, завершился в промышленной зоне села Средняя Елюзань Городищенского района.

Украденный в Мордовии МАЗ нашли в Средней Елюзани

К похищению оказались причастны двое сельчан - водитель и его приятель, занимающийся ремонтом большегрузных автомобилей. Именно они перегнали МАЗ из Саранска в Пензенскую область, воспользовавшись документами, которые нашли в кабине.

Украденный в Мордовии МАЗ нашли в Средней Елюзани

«По словам мужчин, сначала они отбуксировали транспортное средство на жесткой сцепке, однако по пути, в Кочкуровском районе Мордовии, произошла поломка, после чего они продолжили перевозку уже с помощью трала», - рассказали в пресс-службе МВД по РМ.

На елюзанцев возбуждено уголовное дело в Саранске. Идет его расследование и закрепление доказательственной базы.

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Источник — фото МВД по РМ
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