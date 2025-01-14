Осудили пензячку, тайно оформлявшую сим-карты на нижнеломовцев

14.01.2025 | 12:28

В Нижнеломовском районе осудили 26-летнюю пензячку, которая тайно, без согласия людей, оформляла на них сим-карты. Так она пыталась получить премию на работе.

Женщина трудилась в салоне сотовой связи. Ее направили в служебную командировку в Нижнеломовский район, чтобы повысить эффективность работы местного филиала, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

С задачей увеличить количество абонентов сотрудница справилась незаконным методом, использовав доступ к базе с персональными данными клиентов, рассказали в региональном УФСБ.

После оформления женщина выкидывала сим-карты.

Остановили злоумышленницу сотрудники УФСБ и полиции. Суд признал ее виновной в неправомерном доступе к компьютерной информации. Пензячке назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно.