Похищенную москвичку насильно удерживали в Пензенской области

10.12.2024 | 11:51

В Пензенской области вступил в силу приговор сотрудникам центра по реабилитации алкоголиков и наркоманов ООО «Хорос», которые с февраля 2018 года по ноябрь 2021-го похищали и удерживали людей.

Генеральным директором фирмы стал 40-летний житель Пензы. Он полагал, что избавиться от зависимости можно только в изоляции, и арендовал два помещения в селе Белынь Пачелмского района, а также в Каменке. Территории были огорожены забором с металлическими закрывающимися на замок калитками, некоторые окна забраны решетками, входные двери тоже можно было надежно запереть.

Реабилитационные центры получили название «Я независим». Услуги предлагались в том числе через сайт в интернете. Сотрудниками стали пятеро знакомых пензенца. Основная их часть не обладала специальными познаниями в области выявления, лечения и профилактики зависимостей и не имела медицинского образования.

За помощью в центр обращались родственники больных и они сами. Никто не был осведомлен о подходе к клиентам в организации - применении методов физического и психологического воздействия, унижающих честь и достоинство. Попав в руки «специалистов», пациенты требовали отпустить их, но им отказывали. Самостоятельно покинуть центр они не могли.

Стоимость услуг варьировалась от 30 000 до 60 000 рублей в месяц. Потерпевшими признали 12 человек.

«Так, мать страдающей от наркомании обратилась в центр и согласилась поместить туда свою дочь за 40 000 рублей в месяц. Ситуация осложнялась тем, что дочь проживала в Москве и добровольно лечиться не хотела. Тогда сотрудник центра под видом полицейского за дополнительную плату в сентябре 2021 года доставил ее из столицы в Белынь, где не признававшая своей зависимости женщина требовала выпустить ее, но ей угрожали, связали руки и ноги скотчем, не давая возможности покинуть центр либо сообщить в правоохранительные органы о ее незаконном похищении и последующем удержании. В ноябре 2021 года она была освобождена сотрудниками правоохранительных органов в ходе обыска», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Глава организации не признал свою вину. Он пояснил, что знаком с работой аналогичных центров, не имел намерений похищать и незаконно удерживать людей, соблюдал их интересы, подчеркнул, что вся его деятельность была направлена на помощь зависимым в социальной реабилитации.

Пензенцу назначили 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Еще трем сотрудникам центра - от 2 лет и 6 месяцев до 4 лет. Один получил 1 год и 6 месяцев условно, другому тоже назначили условный срок, от него подсудимого освободили сразу же в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.