В Каменке вынесли приговор похитителям людей

24.08.2024 | 12:01

В Каменке суд вынес приговор 6 гражданам, которые с февраля 2018 года по ноябрь 2021-го похищали и лишали свободы людей.

Уголовное дело расследовалось совместно с сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области.

Жертвами преступников, действовавших под видом сотрудников реабилитационных центров, становились лица, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью. Родственники полагали, что пациентам помогут исцелиться, и платили за «услуги». После получения денег граждан незаконно удерживали в арендованных помещениях, расположенных в Каменке и Пачелмском районе.

Потерпевшими признаны 12 человек.

Организация, зарегистрированная под видом сети реабилитационных центров, не имела лицензии на медицинскую деятельность. Работники не имели знаний и навыков в сфере выявления, лечения и профилактики алкогольной, наркотической или иной зависимости, у них не было профильного образования. Специализированные стационары также отсутствовали.

«Фигуранты уголовного дела применяли к удерживаемым в центрах лицам насилие и угрозы, оказывали на них моральное и психологическое давление», - рассказали в СУ СКР по Пензенской области.

Четверо осужденных приговорены к колонии строгого режима на сроки от 2 лет и 6 месяцев до 4 лет. Их взяли под стражу в зале суда.

Один из соучастников получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Другой освобожден от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Приговор пока не вступил в силу.