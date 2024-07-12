Четырем пензенским диверсантам не смягчили приговор

12.07.2024 | 12:21

Приговор 4 молодым жителям Пензенской области, поджигавшим объекты на железнодорожной дороге, вступил в силу.

Как установил суд, некое лицо, целью которого было разрушить или повредить стратегически важные объекты, помешать движению поездов, перевозящих грузы и пассажиров в зону СВО, завербовало пензенца 2006 года рождения, посулив хорошие деньги.

Парень взял в компанию 3 друзей, учащихся колледжа и вуза 1998-2004 годов рождения, и 21-22 декабря 2022 года поджег релейный шкаф входного светофора, а также пост секционирования контактной сети в Железнодорожном районе Пензы.

Своими действиями молодые люди разрушили стратегически важные объекты, создали угрозу жизни и безопасности людей и причинили ущерб на сумму, превышающую 640 тыс. рублей. Диверсантов задержали по горячим следам сотрудники регионального УФСБ.

Один из злоумышленников заявил, что непричастен к совершению преступлений, другие вину признали полностью или частично. Диверсанта 2006 года рождения приговорили к 8 годам лишения свободы в воспитательной колонии, его 3 подельников - к 11 годам каждого (первые 2 года они будут в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима).

«Не согласившись с приговором, все осужденные, их защитники подали жалобы, а прокурор - представление. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции признал квалификацию действий подсудимых и назначенное наказание законными и обоснованными», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.