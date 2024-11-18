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Криминал

Пензячка донесла в полицию на обидевшего ее знакомого

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В Пензе 38-летняя местная жительница рассказала полиции, что сверстник-знакомый украл у нее набор электроинструментов.

Правоохранители начали проверку и выяснили, что сообщение о преступлении было ложным. Горожанку опросили, и та созналась, что оклеветала мужчину.

Накануне пензячка с ним поссорилась и решила проучить обидчика. На самом деле электроинструменты она сдала в пункт приема металла, а вырученные деньги потратила.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, ей грозит лишение свободы до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее в ложном доносе обвинили 31-летнюю жительницу Нижнего Ломова. Она хотела наказать гражданского мужа после ссоры и пожаловалась в полицию, что тот украл у нее 3 000 рублей.

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