Горожанка обвинила сожителя в краже денег, чтобы проучить его

27.06.2024 | 08:17

31-летняя жительница Нижнего Ломова решила с помощью полиции проучить своего гражданского мужа, но сама стала фигуранткой уголовного дела.

Женщина написала в правоохранительные органы заявление о том, что ее 38-летний сожитель украл 3 000 рублей, которые она хранила в квартире за диваном.

Однако проверка выявила, что мужчина ничего не крал. Как выяснилось, накануне пара поссорилась, и горожанка решила таким образом отомстить сожителю. В итоге она призналась полицейским, что никаких денег у нее не было.

На нее возбуждено уголовное дело. За ложный донос гражданке грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Жители Пензенской области не в первый раз пытаются свести личные счеты с помощью стражей порядка. Так, 36-летний житель поселка Сазанье Сердобского района поссорился с любимой, позвонил в дежурную часть полиции и рассказал, что «пьяная девушка кидается с ножом и грозится убить». Однако информация не подтвердилась, и сельчанина за ложный вызов полиции оштрафовали на 1 000 рублей.