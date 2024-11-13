Два жителя Пензенской области создали угрозу для движения поездов

13.11.2024 | 10:47

В Пензенской области осудили двух местных жителей 22 и 30 лет за кражу элементов, предназначенных для удержания рельсов на поверхности шпал.

Преступление было совершено на участках железнодорожных путей общего пользования на перегоне Пензенской области Юго-Восточной железной дороги - филиала РЖД. Приятели вывезли около 600 кг металла и сдали в пункт приема.

Из-за этого поездам пришлось снижать скорость, была создана реальная угроза безопасности движения.

На местных жителей завели уголовные дела по статьям «Кража» и «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».

Каждому назначили по 400 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.