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Криминал

В Пензе судебный пристав «не заметила» ценностей у должников

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В Пензе бывшая сотрудница службы судебных приставов обвиняется в 4 служебных подлогах.

С 2019 года по 3 февраля 2020-го у судебного пристава-исполнителя Октябрьского районного отделения Пензы находились в работе ряд исполнительных производств.

«Подозреваемая, стремясь уменьшить нагрузку, изготовила подложные акты о невозможности взыскания», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

В документах она указала, что в квартирах должников при проведении исполнительных действий имущество, на которое можно обратить арест, не выявлено. В реальности ценности имелись.

После этого на основании подложных документов пристав вынесла постановления об окончании исполнительных производств. Таким образом были нарушены права взыскателей.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд», - проинформировали в СУ СКР по Пензенской области.

Похожие схемы служебного подлога в Пензе уже раскрывали. Так, сотрудница службы решила помочь знакомому, задолжавшему по кредитам свыше 5,8 млн рублей, и отчиталась, что взыскать с него нечего.

Еще одна пристав работала над взысканием с гражданина задолженности в размере более 3,8 млн рублей. Она указала, что в присутствии понятых не обнаружила имущества, которое можно было бы описать и арестовать.

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