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Криминал

Житель Каменского района угрожал зарубить жену за замечание

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36-летняя жительница Каменского района едва не погибла от руки мужа. За защитой она была вынуждена обратиться к правоохранителям.

Она рассказала, что ее 50-летний супруг находился дома и пил. Женщина сделала ему замечание о злоупотреблении спиртным, и он отреагировал агрессивно: схватил топор и пригрозил, что зарубит ее.

Чтобы жена убедилась в реальности его намерений, он нанес ей удар топором. В страхе за свою жизнь женщина подала заявление в полицию.

«Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Теперь агрессор стал фигурантом уголовного дела. За угрозу убийством он может лишиться свободы на срок до 2 лет.

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