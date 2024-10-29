Пензячка попросила не наказывать строго сбившего ее водителя

29.10.2024 | 21:31

33-летнего пензенца осудили за сбитого на нерегулируемом переходе пешехода. Здоровью женщины был причинен тяжкий вред.

ЧП случилось в августе 2023 года на улице Мира. Мужчине ехал на Lada Granta по улице Мира от Окружной в сторону Ленинградской.

«Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, он мер к снижению скорости (вплоть до остановки автомобиля) не принял и, не уступив дорогу пешеходу, выехал на переход, где в силу допущенных им нарушений требований ПДД РФ передней частью правой боковой плоскости автомобиля совершил на нее наезд», - рассказали в Первомайском районном суде.

Женщина получила множество травм.

Водитель признал вину и раскаялся в содеянном. Потерпевшая попросила не наказывать его строго.

Суд приговорил пензенца к 1 году ограничения свободы и лишил его права управлением транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев.