В Пензенском районе задержан подозреваемый в осквернении могил

14.10.2024 | 11:32

В Пензенском районе задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в повреждении надгробий на кладбище.

О вандализме в селе Варыпаево 9 октября рассказала одна из посетительниц погоста. Она сфотографировала разбитые каменные плиты на могиле своих прабабушки и прадедушки, которые когда-то работали педагогами в местной школе, а также поваленные и изуродованные памятники по соседству. Всего, по ее словам, пострадало около 30 надгробий.

В тот же день глава администрации Варыпаевского сельсовета сообщил о случившемся в полицию.

Правоохранители приехали на кладбище и обнаружили поврежденные гранитные и мраморные памятники, металлические и деревянные кресты.

Во время подворного обхода удалось выяснить, что накануне у могил видели одного из сельчан.

«В ходе патрулирования улиц данный гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан на улице Молодежной и доставлен в отдел полиции», - сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

По факту повреждения мест захоронения возбуждено уголовное дело.