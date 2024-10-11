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Криминал

Сельчанин избил палкой дочь сожительницы, заступившуюся за мать

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27-летняя жительница Колышлейского района обратилась в полицию с заявлением, что ее избил сожитель матери.

Мужчина признался, что поссорился с гражданской женой. Пара стала громко выяснять отношения на подворье.

Услышав крики, молодая женщина вышла из дома и попыталась уладить конфликт. Сельчанину не понравилось вмешательство, он схватил палку и ударил заступницу.

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее в Башмаковском районе 61-летняя женщина заступилась за гостью, которую обидел ее 63-летний сожитель. В ответ сельчанин схватил деревянную разделочную доску и ударил гражданскую супругу по голове. Теперь агрессор стал фигурантом уголовного дела.

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