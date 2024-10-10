Дрова для бани могут стоить жителю Колышлейского района свободы

10.10.2024 | 11:48

57-летний житель села Крутец Колышлейского района, ранее не нарушавший закон, предстанет перед судом. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере и краже.

По версии следствия, 3 августа мужчина на автомобиле марки «Шевроле-Нива» с прицепом приехал в лесной массив вблизи села Бекетовка и с помощью бензопилы Stihl свалил клен и семь дубов, шесть из которых были сухими.

Сельчанин распилил дубы и уехал домой, а на следующий день вернулся, положил деревья в прицеп и отвез домой. Но уже 5 августа на его подворье пришли сотрудники полиции, которые и обнаружили там похищенную древесину.

Мужчина объяснил, что ему понадобились дрова для бани. Автомобиль и инструмент у него были свои, а прицеп он попросил у товарища. При въезде в лес ему помешал клен, он свалил его и оттащил в сторону. Затем проехал вглубь и спилил 7 дубов, которые присмотрел заранее. По его словам, он считал все деревья сухими, однако один дуб оказался живым.

Ущерб, причиненный лесному хозяйству, оценивается в сумму 200 тысяч рублей. Возместить его сельчанин не сумел.

«Спилы деревьев и бензопила у обвиняемого изъяты, на его автомобиль наложен арест.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Колышлейский районный суд. За незаконную рубку сырорастущих деревьев злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее стало известно, что еще один житель Колышлейского района пойдет под суд за незаконную рубку 3 деревьев - двух дубов и клена. Из них мужчина хотел построить вольер для собаки.