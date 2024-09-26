Молодой пензенец угнал ВАЗ, чтобы доехать до знакомой

26.09.2024 | 09:48

22-летний пензенец увидел на улице незапертый ВАЗ-2105 и решил сделать его своим временным транспортом. Теперь угонщику грозит срок.

В полицию обратился 20-летний горожанин и рассказал, что припарковал машину около дома, но на следующий день не смог ее найти.

Сотрудники выехали на место, опросили возможных очевидцев и стали искать автомобиль. Его остановили на одной из улиц, водителя задержали.

«Подозреваемый свою вину признал и в содеянном раскаялся», - сообщила дознаватель ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Екатерина Сорокина.

Молодой человек пояснил, что у ВАЗа была открыта дверь, внутри находились ключи. На нем он хотел доехать до знакомой, но не успел.

Возбуждено уголовное дело. Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.