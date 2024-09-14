Пензенец лишился велосипеда, оставив его в подъезде

14.09.2024 | 15:04

37-летний житель областного центра оставил велосипед в тамбуре подъезда, а на следующий день не нашел его на месте.

Мужчина обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемого. Им оказался 30-летний пензенец с криминальным прошлым.

Он признался, что продал украденное двухколесное транспортное средство незнакомцу, а деньги успел потратить.

Теперь рецидивисту грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее полицейские задержали 36-летнего пензенца, промышлявшего кражами велосипедов с лестничных площадок и у торговых центров. Его не останавливали даже противоугонные средства - он просто перерезал тросы. Добычу мужчина продавал желающим или отвозил в комиссионный магазин, где получал от 500 до 1 500 рублей.

«Самый надежный способ защиты от кражи - не оставлять велосипед, самокат или коляску без присмотра. Храните документы, полученные в магазине при покупке. Желательно сделать фотографию велосипеда, переписать серийный номер рамы, запомнить особые приметы: аксессуары, наклейки или повреждения. Эти меры значительно помогут в поиске и станут решающими для доказательства вашей собственности», - посоветовали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.