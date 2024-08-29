Пензенец крал велосипеды, припаркованные у ТЦ

Полицейские задержали 36-летнего пензенца, подозреваемого в серии краж велосипедов.
Мужчина воровал двухколесный транспорт, оставленный на лестничных площадках или у торговых центров. Если велосипед был пристегнул противоугонным средством, то горожанин обрезал трос.
Добычу мужчина продавал неизвестным или отвозил в комиссионный магазин, где получал от 500 до 1 500 рублей.
Деньги пензенец тратил в основном на алкоголь.
«Установлена причастность подозреваемого к 4 фактам подобных краж. Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет», - сообщила дознаватель ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Ульяна Тузова.