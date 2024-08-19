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Криминал

Самарец шантажировал пензенскую семью интимными фотографиями

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21-летний житель Самарской области шантажировал пензенскую семью интимными фотографиями и теперь предстанет перед судом.

В январе 2023 года молодой человек купил в интернете логин и пароль от учетной записи в соцсети 24-летней жительницы Пензы. Он зашел в аккаунт и обнаружил там интимные снимки владелицы, которые не были в открытом доступе.

Самарец решил подзаработать: он потребовал от супруга девушки денег, угрожая с помощью соцсетей сделать фотографии общественным достоянием.

Пензенцы отправили шантажисту 2 500 рублей.

Злоумышленника нашли. Его обвинили в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и вымогательстве. Он признался в содеянном и вернул деньги.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Чапаевский городской суд Самарской области», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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