Иностранец и пензячка незаконно помогали мигрантам

22.08.2024 | 13:12

В Пензе сотрудники УФСБ раскрыли преступную схему, созданную 32-летним иностранцем и 43-летней местной жительницей.

С февраля по апрель криминальный дуэт подал в управление по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области фиктивные гражданско-правовые договоры на оказание иностранными гражданами услуг.

После рассмотрения этих документов мигрантам продлили сроки пребывания в Российской Федерации.

При этом организаторы незаконной миграции знали, что зарубежные гости не собираются оказывать услуги, не намерены проживать по заявленным адресам и не планируют вставать на миграционный учет.

В региональном управлении ФСБ возбуждено уголовное дело. Выявляются дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигурантов и обстоятельства, имеющие значение для расследования, сообщили в пресс-службе ведомства.