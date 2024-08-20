Сетевое издание|18+|Вторник|20 авг 2024|13:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+31oC
+32oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Жителя области с ВИЧ осудили за заражение женщины

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области осудили 43-летнего ВИЧ-инфицированного, заразившего сожительницу. Он знал, что болен, но скрыл это от женщины.

С 2017 года мужчина состоит на учете с вирусом иммунодефицита. Его предупреждали о правилах гигиены и уголовной ответственности за заражение другого человека.

Но, несмотря на это, инфицированный решил ничего не рассказывать проживавшей с ним женщине, пренебрег правилами безопасности, и в итоге вирус передался ей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В суде мужчина признал вину. За данное преступление его приговорили к одному году лишения свободы.

«С учетом прежних судимостей за кражу и за покушение на незаконный сбыт наркотических средств суд окончательно назначил 4 года 7 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - сообщили в Пензенском областном суде.

Это не первый случай, когда жители региона приобретают опасное заболевание по чужой вине. Ранее молодой зареченец так же скрыл свой ВИЧ-статус и заразил жену.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте