Жителя области с ВИЧ осудили за заражение женщины

20.08.2024 | 10:16

В Пензенской области осудили 43-летнего ВИЧ-инфицированного, заразившего сожительницу. Он знал, что болен, но скрыл это от женщины.

С 2017 года мужчина состоит на учете с вирусом иммунодефицита. Его предупреждали о правилах гигиены и уголовной ответственности за заражение другого человека.

Но, несмотря на это, инфицированный решил ничего не рассказывать проживавшей с ним женщине, пренебрег правилами безопасности, и в итоге вирус передался ей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В суде мужчина признал вину. За данное преступление его приговорили к одному году лишения свободы.

«С учетом прежних судимостей за кражу и за покушение на незаконный сбыт наркотических средств суд окончательно назначил 4 года 7 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - сообщили в Пензенском областном суде.

Это не первый случай, когда жители региона приобретают опасное заболевание по чужой вине. Ранее молодой зареченец так же скрыл свой ВИЧ-статус и заразил жену.