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Общество

Молодой зареченец скрыл болезнь и заразил жену ВИЧ

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С начала года 23 зареченца пополнили список зараженных ВИЧ. Такие данные сообщает портал «Зарпресса», ссылаясь на врача-инфекциониста городской поликлиники Лилию Савельеву.

По ее словам, восемь из заболевших впервые обратились к врачу, а пять человек вернулись с диагнозом из мест лишения свободы. Некоторые приехали в Заречный из других населенных пунктов.

При этом отмечается, что ВИЧ в закрытом городе «молодеет»: стало больше зараженных людей в возрасте чуть старше 30 лет.

«И растет не инъекционный, а половой путь передачи. Так, в этом году вновь зарегистрирован случай, когда молодой супруг скрыл диагноз и заразил свою жену. И опять-таки имел место случай заражения инфекцией в результате гомосексуальных связей», - пишет издание.

Как утверждают медики, ВИЧ не приговор, главное - вовремя обратиться за помощью.

«В Заречном есть пациенты, заразившиеся 23 года назад. Но они регулярно принимают медикаменты и нормально себя чувствуют», - рассказала Лилия Савельева.

Тем не менее фиксируются и летальные исходы: в этом году из трех ушедших из жизни зареченцев с ВИЧ один отказывался лечиться, остальные умерли от болезней, не связанных с этой инфекцией.

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