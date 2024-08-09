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Криминал

Аферист обманул сердобчанку, решившую купить поддельные права

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36-летняя сердобчанка, лишенная водительских прав, решила получить документ незаконным путем - купить удостоверение с рук.

«В социальной сети она обнаружила подходящее объявление, связалась с продавцом и договорилась о покупке, не догадываясь, что общается с мошенником. За изготовление поддельного документа сердобчанка перечислила на предоставленный собеседником банковский счет 30 000 рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Получив деньги, «продавец» тут же перестал выходить на связь. А сердобчанка, поняв, что не увидит ни прав, ни денег, пошла в полицию.

Теперь правоохранители разыскивают афериста, которому грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее в аналогичной ситуации оказалась 65-летняя жительница Пензы: она захотела стать обладательницей водительского удостоверения без обучения в автошколе и сдачи экзаменов. Пенсионерка перевела 38 000 рублей за фальшивые права, но так и не получила их.

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Источник — фото областного УМВД
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