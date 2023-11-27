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Криминал

В Сердобске иностранка подделала документ ради свидания с осужденным

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В Пензенской области 30-летняя гражданка соседней республики пошла на преступление, чтобы увидеться с осужденным. Ради длительного свидания она подделала свидетельство о браке.

Мужчина был сожителем женщины, но за сбыт наркотиков его отправили в лечебно-исправительное учреждение в Сердобске. На смирившись с долгой разлукой, в феврале иностранка скачала в интернете пустой бланк свидетельства о браке и заполнила его. А потом распечатала листок на цветном принтере и отправилась на свидание.

Но встретиться паре не удалось. Сотрудник УФСИН понял, что документ - подделка. Женщине предъявили обвинение. Она во всем созналась.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в мировой суд», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Теперь вместо свидания с возлюбленным иностранка сама может лишиться свободы на срок до двух лет.

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