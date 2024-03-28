57-летний пензенец угрожал жене убийством из-за переписки

48-летняя жительница Пензы подала в полицию заявление на собственного мужа: тот прочитал ее переписку в телефоне и угрожал убить.
57-летний мужчина, вернувшись домой, застал жену крепко спящей. Пользуясь случаем, он решил изучить ее телефон и увидел, что та общается с незнакомцем.
«Заподозрив супругу в неверности, пензенец устроил с ней ссору. В ходе конфликта мужчина схватил в руки фанерную доску и стал угрожать супруге убийством. Женщине удалось вырваться из рук злоумышленника и обратиться за помощью в полицию», - рассказали в областном УМВД России.
Муж не стал отрицать вину. Он пояснил, что пошел на преступление из-за ревности.
Возбуждено уголовное дело. Пензенцу грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
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