57-летний пензенец угрожал жене убийством из-за переписки

28.03.2024 | 19:10

48-летняя жительница Пензы подала в полицию заявление на собственного мужа: тот прочитал ее переписку в телефоне и угрожал убить.

57-летний мужчина, вернувшись домой, застал жену крепко спящей. Пользуясь случаем, он решил изучить ее телефон и увидел, что та общается с незнакомцем.

«Заподозрив супругу в неверности, пензенец устроил с ней ссору. В ходе конфликта мужчина схватил в руки фанерную доску и стал угрожать супруге убийством. Женщине удалось вырваться из рук злоумышленника и обратиться за помощью в полицию», - рассказали в областном УМВД России.

Муж не стал отрицать вину. Он пояснил, что пошел на преступление из-за ревности.

Возбуждено уголовное дело. Пензенцу грозит лишение свободы на срок до 2 лет.