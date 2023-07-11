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Криминал

В Пензе осужденный попытался дезорганизовать работу колонии

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Гражданина Республики Таджикистан, отбывавшего срок в пензенском исправительном учреждении, обвинили в дезорганизации деятельности колонии.

Иностранец, который должен был отсидеть 6 лет, 9 месяцев и 10 дней, состоял на учете как лицо, склонное к суициду и членовредительству, нападению на сотрудников пенитенциарного учреждения, совершению поджогов и преступлений с использованием технических средств связи.

28 декабря 2021 года мужчину поместили в ШИЗО на 15 суток за нарушение правил взаимоотношений между осужденными. Заключенный ухитрился пронести в камеру пластиковые контейнеры для хранения еды. 31 декабря их обнаружил старший лейтенант внутренней службы.

Сотрудник колонии вынес контейнеры из камеры в коридор. Именно там иностранец увидел их и разозлился.

«Осужденный, осознавая, что лейтенант является сотрудником места лишения свободы и находится при исполнении своих служебных обязанностей, желая показать свое негативное отношение к уголовно-исполнительной системе, умышленно, с целью применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, нанес сотруднику колонии один удар рукой в левую скуловую область лица, причинив в результате потерпевшему физическую боль и телесное повреждение в виде кровоподтека левой скуловой области», - рассказали в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Свою вину в преступлении мужчина не признал. Однако служители Фемиды внимательно изучили материалы дела и сочли ее доказанной.

Иностранца приговорили к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в 202 437 рублей.

Пока приговор в силу не вступил.

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