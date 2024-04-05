Житель Иссы лишился телевизора после визита друга

05.04.2024 | 08:22

41-летний житель Иссы, в январе этого года купивший телевизор за 12 тысяч рублей, недолго любовался цветным изображением на экране. Новинка пропала из его дома после того, как в гостях побывал 37-летний друг из рабочего поселка Лунино, за плечами которого была судимость.

Мужчины устроили застолье, и вскоре оба захмелели. Когда гость собрался домой, разгоряченный алкоголем хозяин решил подвезти его на своей машине. Оба сели в салон и двинулись в путь, однако далеко не уехали - автомобиль остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Пока автовладелец объяснялся с правоохранителями, его приятель вернулся в дом. Дверь была не заперта. Он вошел, забрал телевизор и отнес его в ломбард, а на вырученные деньги нанял такси до дома.

Когда хозяин вернулся домой и обнаружил пропажу, он обратился в полицию. На его товарища возбудили уголовное дело. Нечистому на руку лунинцу грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда нетрезвые жители области крадут технику у собутыльников. Так, 33-летний пензенец вынес телевизор из квартиры приятеля, когда тот уснул после возлияний. Причем он побоялся идти домой, где ждала суровая мать, которая не одобрила бы такого поведения. Поэтому отнес телевизор еще одному другу, но сдать в комиссионный магазин не успел - задержали стражи порядка.