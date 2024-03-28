В Пензе председателя ТСЖК заподозрили в коммерческом подкупе

28.03.2024 | 21:22

В Железнодорожном районе Пензы расследуется уголовное дело в отношении бывшего председателя правления товарищества собственников жилья (кондоминиума). Женщину подозревают в коммерческом подкупе.

«По данным следствия, в период с ноября 2020 года по февраль 2021-го председатель правления ТСЖК на систематической основе получала незаконные денежные вознаграждения от представителя индивидуального предпринимателя, выполнявшего ремонтные работы», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В общей сложности она взяла 30 тысяч рублей. Женщине давали деньги за беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее в Пензе обвинили в коммерческом подкупе сотрудника дорожно-строительного учреждения. По данным следствия, он незаконно получил 1 миллион рублей.