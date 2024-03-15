Два пензенца не смогли спокойно пройти мимо плюшевых мишек

15.03.2024 | 11:45

Два жителя Пензы, одному из которых 21 год, другому - 23, оказались на скамье подсудимых за кражу. Неординарность ситуации заключается в объекте хищения: им стали мягкие игрушки.

Огромные медведи (высота одного - 150 см, другого - 180 см) служили украшением фасада кофейни наверху улицы Московской. Они-то и привлекли внимание парней, гулявших по историческому центру около часа ночи 4 декабря прошлого года.

Оглядевшись по сторонам, молодые люди поняли, что вокруг безлюдно. Один из них решил покараулить, а другой ловко снял медведей с насиженного места.

Подхватив добычу стоимостью 11 400 рублей, похитители игрушек скрылись, не догадываясь, что их действия зафиксировала видеокамера. Благодаря записи полиция быстро нашла парней. Те раскаялись и объяснили свой поступок желанием порадовать подарками друзей и родственников.

«Подсудимые полностью признали вину и ходатайствовали о применении особого порядка судебного разбирательства. Им назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Что касается мишек, то они вернулись в кофейню.