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Криминал

Полицейские задержали похитителей плюшевых медведей

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В Пензе молодые люди могут лишиться свободы за похищение плюшевых медведей. Они украли их со входа в магазин и попали на записи камер видеонаблюдения.

Это произошло на улице Московской. Большие мягкие игрушки, служившие украшением торговой точки, показались парням легкой добычей. Они отцепили двух медведей и убежали.

Полицейские задержали похитителей плюшевых медведей

Стоимость ущерба составила более 12 000 рублей. Владелец магазина пошел в полицию.

Просмотрев записи с камер, сотрудники нашли предполагаемых воров: 22- и 20-летнего жителей рабочего поселка Исса.

Полицейские задержали похитителей плюшевых медведей

«Молодые люди были доставлены в отдел полиции», - рассказала следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Ксения Савина.

Они во всем признались и раскаялись, а свой поступок объяснили желанием порадовать подарками друзей и родственников.

Возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские задержали похитителей плюшевых медведей

Полицейские изъяли медведей, их вернут в магазин.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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