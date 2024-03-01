Сельчанин украл у сестры свадебные деньги и потерял их

01.03.2024 | 08:13

У жительницы Бессоновского района исчезли из квартиры 100 тысяч рублей, накопленные на свадьбу.

Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию. Стражи порядка установили злоумышленника - им оказался 55-летний брат сельчанки, живший в ее квартире.

Мужчина признался, что подсмотрел, где сестра хранит сбережения, и забрал их. По его словам, он не успел воспользоваться деньгами, так как потерял их.

По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело. Брату невесты грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее стало известно, что 28-летний житель Мокшанского района украл в пензенском магазине джемпер и три футболки, но, узнав, что его разыскивает полиция, выбросил одежду в мусорный контейнер.