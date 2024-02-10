19-летняя аферистка получила 500 тысяч на несуществующего ребенка

Более полумиллиона рублей получила от государства 19-летняя девушка по фиктивным документам на ребенка.
Мошенничество жительницы Самарской области выявили сотрудники полиции в Кузнецке.
Девушка предоставила в отделение Пенсионного фонда России по Пензенской области (сейчас СФР) по Пензенской области документы о рождении ребенка и получила социальную выплату, предназначенную для поддержки семей с детьми.
«Полицейские установили, что детей у девушки нет. Подозреваемая призналась, что похищенные денежные средства потратила на собственные нужды», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
На аферистку возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы сроком до 6 лет.
Это не первый случай в Пензенской области, когда мошенницы получают выплаты на несуществующих детей. Так, 50-летняя уроженка Рязанской области, приехав в Сурский край, обокрала государство более чем на 900 тысяч рублей. Когда афера вскрылась, мнимая мать признала свою вину и добровольно возместила 5 тысяч.
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