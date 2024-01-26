В Малой Сердобе водитель пожалел, что решил перепарковаться

26.01.2024 | 14:45

25-летнего жителя села Марьевка Малосердобинского района будут судить за то, что он сел за руль в пьяном виде.

Вечером 7 октября прошлого года молодой человек на своем Ford Mondeo приехал в гости на улицу Ленинскую в Малую Сердобу.

Выпив с приятелями, он решил выйти и перегнать машину на более удобное парковочное место. Однако на пути оказались сотрудники ГИБДД.

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало, что концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе составляет 0,55 мг/л.

Так как в 2022 году молодого человека уже лишали права управлять транспортом, в этот раз в отношении него возбудили уголовное дело.

Материалы направлены на рассмотрение в Малосердобинский районный суд, уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее сообщалось, что 27-летний житель Кондоля, отдыхая в пензенском ресторане, решил не ехать домой пьяным и отогнать машину на платную стоянку. Но по дороге он встретил сотрудников ГИБДД и попал под суд.