Сетевое издание|18+|Пятница|26 янв 2024|17:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
 

Криминал

В Малой Сердобе водитель пожалел, что решил перепарковаться

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


25-летнего жителя села Марьевка Малосердобинского района будут судить за то, что он сел за руль в пьяном виде.

Вечером 7 октября прошлого года молодой человек на своем Ford Mondeo приехал в гости на улицу Ленинскую в Малую Сердобу.

Выпив с приятелями, он решил выйти и перегнать машину на более удобное парковочное место. Однако на пути оказались сотрудники ГИБДД.

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало, что концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе составляет 0,55 мг/л.

Так как в 2022 году молодого человека уже лишали права управлять транспортом, в этот раз в отношении него возбудили уголовное дело.

Материалы направлены на рассмотрение в Малосердобинский районный суд, уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее сообщалось, что 27-летний житель Кондоля, отдыхая в пензенском ресторане, решил не ехать домой пьяным и отогнать машину на платную стоянку. Но по дороге он встретил сотрудников ГИБДД и попал под суд.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте