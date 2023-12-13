Сетевое издание|18+|Среда|13 дек 2023|17:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Сотрудники ГИБДД поймали водителя, не желавшего ехать домой пьяным

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


27-летний житель Кондоля, отдыхая в пензенском ресторане, решил не ехать домой пьяным и отогнать машину на платную стоянку. Но по дороге туда он встретил сотрудников ГИБДД и попал под суд.

Инцидент случился в ночь на 15 октября. Мужчина употреблял спиртное в ресторане на улице Чехова. Через какое-то время он понял, что не поедет домой на взятом у отца автомобиле Honda Accord, и решил перегнать его на платную стоянку рядом с площадью Ленина.

Пока водитель преодолевал этот короткий путь, на него обратили внимание сотрудники Госавтоинспекции. Они остановили мужчину и предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью анализатора паров этанола. Тот не согласился ни на эту процедуру, ни на медицинское освидетельствование.

«В марте и апреле 2022 года мужчина дважды привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, в связи с чем в его повторных аналогичных действиях установлен состав уголовного наказуемого деяния», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Теперь водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте