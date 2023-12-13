Сотрудники ГИБДД поймали водителя, не желавшего ехать домой пьяным

13.12.2023 | 15:47

27-летний житель Кондоля, отдыхая в пензенском ресторане, решил не ехать домой пьяным и отогнать машину на платную стоянку. Но по дороге туда он встретил сотрудников ГИБДД и попал под суд.

Инцидент случился в ночь на 15 октября. Мужчина употреблял спиртное в ресторане на улице Чехова. Через какое-то время он понял, что не поедет домой на взятом у отца автомобиле Honda Accord, и решил перегнать его на платную стоянку рядом с площадью Ленина.

Пока водитель преодолевал этот короткий путь, на него обратили внимание сотрудники Госавтоинспекции. Они остановили мужчину и предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью анализатора паров этанола. Тот не согласился ни на эту процедуру, ни на медицинское освидетельствование.

«В марте и апреле 2022 года мужчина дважды привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, в связи с чем в его повторных аналогичных действиях установлен состав уголовного наказуемого деяния», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Теперь водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.