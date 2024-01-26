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Криминал

Из Немана выловили жителя Пачелмы, желавшего воевать за Украину

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20-летний житель Пачелмы пытался попасть в Литву, чтобы оттуда добраться до Украины и воевать на ее стороне. Об этом в пятницу, 26 января, сообщил телеграм-канал Shot.

Жителя Пензенской области задержали, когда он вплавь пересекал границу с Литвой через реку Неман в Советске Калининградской области.

«Пограничники выловили его из реки. Выяснилось, что задержанного завербовало подразделение ВСУ - запрещенный легион «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ)», - пишет Shot.

Житель Пачелмы был уверен, что таким образом он проникнет в Евросоюз без визы.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за участие в деятельности террористической организации. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Пензенской области задержали сотрудника режимного предприятия, который работал на польские спецслужбы. Он заявил, что рассчитывал на предоставление политического убежища.

«Я установил контакт с польской разведкой в конце ноября 2023 года. Планировал за предоставление мне политического убежища передать данные о государственном предприятии, режимном объекте, где работаю; данные об объеме производства, нахождение и месторасположение цехов, электроподстанций. По электроподстанциям - чтобы, если будут наноситься удары, чтобы удары именно по ним, по цехам», - рассказал задержанный.

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