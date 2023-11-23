В Богословке последним аргументом в пользу трезвости стала скалка

23.11.2023 | 08:48

В селе Богословка Пензенского района семейный скандал закончился серьезной травмой - ее нанесла местная 31-летняя жительница своему бывшему мужу.

Несмотря на то, что брак распался, экс-супруги продолжали жить в одном доме. Мужчина нередко выпивал, что приводило к жестоким ссорам.

Когда сельчанин в очередной раз пришел домой нетрезвым, вновь разгорелся конфликт. Терпение женщины лопнуло: поняв, что слова не доходят до сознания ее оппонента, она пустила в ход женское оружие - скалку.

Удар пришелся по руке мужчины. В результате кисть была сломана. Он оказался у медиков, а его экс-супруга - у полицейских.

«Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

Ранее в пресс-службе ведомства рассказали, как в Пензе пожилая женщина ударила 43-летнюю соседку металлической лопаткой по руке. Причиной стало недовольство шумом, который по ночам постоянно доносился из квартиры потерпевшей.