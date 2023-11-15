В Каменке вынесли приговор мужчине, забившему приятеля молотком

15.11.2023 | 21:17

33-летнего жителя Каменки осудили за жестокую расправу над собутыльником. На заседании он сказал, что вынужден был обороняться.

Все случилось вечером 12 февраля этого года. Молодой горожанин распивал спиртное в компании. Через некоторое время между ним и 57-летним знакомым возник конфликт. Причиной стало упоминание женщины, благосклонно принимавшей знаки внимания от обоих мужчин.

Горожанин разозлился, вооружился слесарным молотком, который лежал поблизости, и несколько раз ударил им оппонента в грудь. Пострадавший товарищ скончался на месте от тупой травмы грудной клетки.

Агрессор же не унимался до тех пор, пока не заметил, что собутыльник перестал дышать.

«В ходе судебного разбирательства к доводам подсудимого и защиты о том, что гражданин совершил преступление, обороняясь от противоправных действий потерпевшего, суд отнесся критически, как к избранному способу защиты в целях смягчения уголовной ответственности за содеянное», - сообщили в пресс-службе Каменского районного суда.

При вынесении решения служители Фемиды учли, что подсудимый добровольно возместил расходы на погребение семье погибшего, наличие у него маленького ребенка и назначил ему 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.