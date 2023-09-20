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Криминал

Житель Каменки забил приятеля молотком из-за женщины

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32-летний житель Каменки предстанет перед судом за убийство своего 57-летнего товарища.

По данным следствия, вечером 12 февраля молодой мужчина распивал спиртное в компании двух братьев. Один из них отправился спать, а гость и второй брат продолжили застолье.

Однако вскоре дружеские посиделки превратились в ссору. Причиной стало упоминание женщины, благосклонно принимавшей знаки внимания от обоих мужчин. Разгоревшийся конфликт перешел в острую стадию: младший собутыльник схватил молоток, принялся бить оппонента по голове и телу и не останавливался до тех пор, пока тот не затих.

«Мужчина скончался на месте происшествия от полученной тупой травмы груди, осложнившейся острой кровопотерей», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Поняв, что приятель не дышит, гость разбудил его брата и рассказал о случившемся.

Во время следствия обвиняемый содержался под стражей. Сейчас уголовное дело передано в суд.

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