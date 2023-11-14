В Пензенской области выявили бандероль с запрещенным веществом

14.11.2023 | 08:12

В одном из отделений связи Пензенской области сотрудники Саратовской таможни выявили посылку из Республики Казахстан с запрещенным веществом.

«В бандероли находились таблетки и капсулы. По заключению экспертов, изъятый материал общей массой 26,05 грамма содержал в своем составе сибутрамин», - рассказал пресс-секретарь Саратовской таможни Анатолий Полубояров.

По его словам, все смеси и растворы, содержащие сибутрамин в любой концентрации, включены в список сильнодействующих веществ и ограничены в обороте на территории России.

Саратовская таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК Российской Федерации - контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ.

Это не первый случай, когда жители Пензенской области пытаются по почте получить сибутрамин. В 2020году была выявлена посылка из Казахстана, в котором находились 843 капсулы этого вещества общей массой 122,16 грамма.

В 2021 году жительница Пензы была задержана во время получения посылки из Алма-Аты. В бандероли был препарат «Волшебные бобы», содержащий сибутрамин. Пензячка рассказала, что мечтала похудеть и решила попробовать средство, о котором прочитала в интернете. В итоге она оказалась на скамье подсудимых. Ее приговорили к лишению свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.