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Криминал

Пензенец ответит за контрабанду капсул для похудения

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В Пензе выявили контрабанду сильнодействующих веществ.

В отделение почтовой связи на имя горожанина прибыла бандероль из Республики Казахстан. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Саратовской таможни обнаружили в посылке 843 капсулы со средством для похудения.

К делу привлекли эксперта, тот оформил заключение о составе.

«Изъятые материалы содержат сибутрамин общей массой 122,16 грамма», - пояснил он.

В пресс-службе Саратовской таможни уточнили, что смеси и растворы данного вещества являются сильнодействующими и имеют ограниченный оборот на территории России.

На пензенца завели уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото пресс-служба саратовской таможни
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