В Пензе молодая пара решила заработать на наркоманах

В Пензе молодая пара решила заработать, устроившись курьерами-закладчиками. От них требовалось спрятать свертки с наркотиками на Шуисте.
«Подработку» 22-летняя девушка и ее 25-летний приятель нашли в августе. В ночь на 3 сентября мужчина на такси съездил к лесополосе у Воскресеновки, где для него оставили сверток с мефедроном массой не менее 65,71 г.
Наркотик пензенец привез в квартиру своей девушки на улице Чаадаева. Они расфасовали запрещенное вещество по 43 мини-упаковкам, замаскировали их под мусор и поделили. 7 сентября оба отправились делать закладки на территории Шуиста.
«Мужчина успел оборудовать тайник с наркотиком массой 1,73 г у одного из домов на ул. Проезжей. Местонахождение закладки он сфотографировал и определил географические координаты, однако отправить сведения руководителям преступной группы не успел, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
При обыске у наркосбытчиков изъяли оставшиеся свертки. Оба они были судимы, в том числе за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Горожане признали вину и сейчас находятся под стражей. Их уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд г. Пензы.
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