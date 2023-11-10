В Пензе молодая пара решила заработать на наркоманах

10.11.2023 | 11:14

В Пензе молодая пара решила заработать, устроившись курьерами-закладчиками. От них требовалось спрятать свертки с наркотиками на Шуисте.

«Подработку» 22-летняя девушка и ее 25-летний приятель нашли в августе. В ночь на 3 сентября мужчина на такси съездил к лесополосе у Воскресеновки, где для него оставили сверток с мефедроном массой не менее 65,71 г.

Наркотик пензенец привез в квартиру своей девушки на улице Чаадаева. Они расфасовали запрещенное вещество по 43 мини-упаковкам, замаскировали их под мусор и поделили. 7 сентября оба отправились делать закладки на территории Шуиста.

«Мужчина успел оборудовать тайник с наркотиком массой 1,73 г у одного из домов на ул. Проезжей. Местонахождение закладки он сфотографировал и определил географические координаты, однако отправить сведения руководителям преступной группы не успел, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

При обыске у наркосбытчиков изъяли оставшиеся свертки. Оба они были судимы, в том числе за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Горожане признали вину и сейчас находятся под стражей. Их уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд г. Пензы.