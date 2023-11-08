Пензячку будут судить за мошенничество с банкротством

45-летняя жительница Пензы предстанет перед судом за мошенничество при организации банкротства. Горожанка выманила деньги у 61-летней жительницы Бессоновского района.
Как установило следствие, в марте 2023 года пенсионерка, решившаяся пройти процедуру банкротства, получила рекомендацию от своей родственницы обратиться к пензячке. Та якобы работала помощником арбитражного управляющего и обладала нужными познаниями в требуемой сфере.
Женщина последовала совету и связалась с рекомендованной специалисткой. Но горожанка ввела новую знакомую в заблуждение. Она действительно трудилась у арбитражного управляющего, однако была уволена и права заниматься процедурой банкротства не имела.
Пензячка пообещала пенсионерке, что поможет, получила от нее доверенность на представление интересов и регулярно требовала деньги за свои услуги.
«С целью сокрытия преступного характера своих действий злоумышленница создавала видимость деятельности, подавая заявления на получение справок о задолженности и выписок по счетам, которые предоставляются бесплатно», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Сумма похищенных у сельчанки средств составила 74 000 рублей.
В августе пенсионерка обнаружила, что арбитражный суд ее дело не рассматривает, поскольку доверительница не обращалась туда, и поняла, что ее обманули.
Свою вину пензячка признала и возместила причиненный ущерб.
Сейчас расследование уголовного дела завершено, его передали в суд.
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