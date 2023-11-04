Пензячка, недовольная избранником дочери, пошла на криминал

04.11.2023 | 10:59

18-летняя жительница Пензы едва не погибла от руки родной матери, посчитавшей, что девушка дружит не с тем молодым человеком.

38-летняя женщина решила доказать дочери, что избранник ее недостоин. Метод она выбрала радикальный: повалила дочь на пол, надавила коленом на шею и пригрозила убить.

После ссоры напуганная девушка обратилась в полицию. Участковые уполномоченные задержали суровую мать. Женщина признала вину и раскаялась.

Тем не менее по факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Строгой родительнице грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее в Лунинском районе 62-летняя сельчанка поссорилась с 38-летним сыном, упрекнувшим ее в злоупотреблении спиртным. Разозлившаяся пенсионерка схватила топор и пообещала зарубить сына. Мужчине пришлось обратиться к правоохранителям, заведено уголовное дело.