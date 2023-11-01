В Лунинском районе мать угрожала убить сына топором

01.11.2023 | 18:16

В Лунинском районе семейный конфликт завершился угрозой убийством. Спор разгорелся между 62-летней сельчанкой и ее 38-летним сыном.

Мужчина и его жена проживают вместе с пенсионеркой, которая имеет привычку употреблять алкоголь.

Он неоднократно говорил матери, что такой образ жизни ему не нравится. Разговоры каждый раз заканчивались руганью.

«Так, одна из ссор в семье достигла предела, когда гражданка начала угрожать своему сыну убийством топором», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Угрозы родительницы мужчина воспринял всерьез и обратился в полицию. Пенсионерка призналась в содеянном и раскаялась.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - добавили в пресс-службе.